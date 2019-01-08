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    إسرائيل تعلن إلقاء القبض على فلسطيني بشبهة التورط في هجومين

    02:34 م الثلاثاء 08 يناير 2019
    إسرائيل تعلن إلقاء القبض على فلسطيني بشبهة التورط في هجومين

    الأمن الإسرائيلي

    تل أبيب - (د ب أ):

    تمكنت قوات الأمن الإسرائيلية من توقيف فلسطيني بشبهة التورط في هجومين دمويين وقعا في الضفة الغربية وأسفرا عن سقوط قتلى وجرحى.

    وأعلن جهاز الأمن الداخلي، في بيان نشره اليوم الثلاثاء، أنه تم توقيف عاصم البرغوثي منفذ إطلاق النار في مدخل مستوطنة "جفعات اساف" الشهر الماضي، والذي كان أسفر عن مقتل جنديين وجرح آخر. كما يشتبه في تورطه مع شقيقه صالح في اعتداء مماثل في مستوطنة "عوفرا" أسفر عن إصابة سيدة حامل ومن ثَم وفاة جنينها بعدما تمت ولادته بصورة مبكرة.

    وفي عملية مشتركة بين الأمن الداخلي والجيش والشرطة تم توقيفه في منزل بقرية أبو شخيدم شمالي رام الله. وذكر بيان الأمن الداخلي أنه كان يخطط للمزيد من الهجمات.

    وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر موقع فيسبوك، السلطات على توقيف البرغوثي، وقال :"ذراع إسرائيل الطويلة سوف تصل إلى كل من يهاجم مواطنينا، ودولة إسرائيل ستحاسبهم".

    قوات الأمن الإسرائيلية فلسطين تل أبيب فيسبوك بنيامين نتنياهو

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