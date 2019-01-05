البشير يصدر قرارًا بتعيينات جديدة.. و"الخير النور المبارك" أبرزهم

الخرطوم (أ ش أ)

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت، مرسوما جمهوريا وعددا من القرارات الجمهورية بتعيينات في عدد من المناصب الوزارية والقيادية في الدولة.

وتضمن المرسوم الجمهوري تعيين الخير النور المبارك وزيرا للصحة.

وشملت القرارات تعيين كل من عصام الدين محمد عبد الله أمينا عاما لمجلس الوزراء القومي، وضياء الدين محمد عبد القادر أمينا عاما لدار الوثائق القومية، وعبد المنعم السني أحمد مشرفا عاما على الأمانة الوطنية للنيباد، وحاتم حسن بخيت أمينا عاما لمجلس الصداقة الشعبية العالمية، وأحمد عبد القادر محمد أمينا عاما للمجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

وتم أيضًا تعيين الفريق بابكر جابر أحمد كبلو وكيلا لوزارة الصحة، وحسن أبوعائشة حامد رئيسا للمجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، ومحجوب حامد أحمد فضل الله نائبا لرئيس المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية، وحسين محمد يوسف الفكي أمينا عاما للمجلس، ومجدي عبدالعزيز الفكي نائبا للمشرف العام على الأمانة الوطنية للنيباد، ومحمد حاتم سليمان مديرا عاما للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والعبيد أحمد مروح نائبا لمدير سلطة الطيران المدني.