التحالف:17 خرقا لوقف إطلاق النار من جانب الحوثيين خلال 24 ساعة

عدن (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيل 17 خرقا لوقف إطلاق النار من جانب الحوثيين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وكان مركز عمليات محور الحديدة اليمنية قد أفاد - في وقت سابق - بأن خروقات مليشيا الحوثي لقرار وقف إطلاق بلغت 374 خرقا حتى أمس.

وأكد أن المليشيا الحوثية استخدمت في تنفيذ خروقاتها أسلحة متنوعة توزعت بين القناصات والهاونات وصواريخ.