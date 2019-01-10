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العالم في صور: بومبيو يزور القاهرة.. وهزيمة جديدة لتيريزا ماي في البرلمان

02:00 ص الخميس 10 يناير 2019
العالم في صور: بومبيو يزور القاهرة.. وهزيمة جديدة لتيريزا ماي في البرلمان

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الاربعاء، من زيارة وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى القاهرة، في إطار جولته بالشرق الأوسط التي بدأها في العراق، وخطاب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب حول أهمية بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

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