الأردن يبحث مع الإمارات وإيران عن قارب صيد يحمل 6 أشخاص بينهم مصريان

القاهرة - مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، ماجد القطارنه، إن ثلاثة مواطنين أردنيين واثنين من مصر وآخر من الإمارات فقدوا أثناء وجودهم على قارب إماراتي منذ أمس الخميس.

وأضاف بحسب بيان نقلته صحيفة الرأي الأردنية، أن عمّان تتواصل عبر سفارتها في الإمارات بعد فقدان الأشخاص الستة.

وذكرت الصحيفة أن السلطات الإماراتية بدأت البحث عن القارب وطلبت من الجانب الإيراني التعاون من أجل تحديد آخر نقطة بحرية وصل إليها قارب الصيد.

كما تواصلت السلطات الأردنية مع سفارتهم في طهران من أجل متابعة الأمر.

يذكر أن الشواطئ الإماراتية تطل على الخليج العربي، ويقابلها من الجانب الآخر دولة إيران.