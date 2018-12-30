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روسيا: مقتل 4 جراء تحطم مروحية جنوب شرق سيبيريا

10:10 ص الأحد 30 ديسمبر 2018
روسيا: مقتل 4 جراء تحطم مروحية جنوب شرق سيبيريا

تحطم مروحية

موسكو- (د ب أ):

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، الأحد، مقتل 4 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة أولان أدوي جنوب شرقي سيبيريا.

ووفقا لموقع "روسيا اليوم" فإن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد النيران، التي اندلعت بعد سقوط المروحية.

وأشارت الوزارة إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الحادث للكشف عن حيثياته.

وقالت وكالة الطوارئ إن الطائرة كانت مملوكة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى تحديد سبب الحادث.

وزارة الطوارئ الروسية موسكو روسيا تحطم مروحية

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