وزير الخارجية التركي: نتنياهو قاتل بدم بارد

أنقرة - (د ب أ):

وصف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الأحد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "قاتل بدم بارد في العصر الحديث".

وكتب الوزير التركي، على حسابه على موقع تويتر، إن نتنياهو "مسؤول عن ذبح آلاف الفلسطينيين الأبرياء".

وكان نتنياهو شن هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب "أردوغان الذي يحتل شمال قبرص وجيشه يذبح النساء والأطفال في القرى الكردية داخل تركيا وخارجها لن يعطينا دروسا في الأخلاق".

وجاء هجوم نتنياهو ردا على تصريح لأردوغان أمس قال فيه :"لا تركلوا العدو بعد إسقاطه على الأرض. أنتم لستم يهودا في إسرائيل ... اليهود في إسرائيل يركلون الرجال حتى بعد سقوطهم على الأرض، لا بل لا يركلون حتى الأطفال والنساء الذين يوقعونهم أرضا".

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين تركيا وإسرائيل تشهد توترا على خلفية عدد من القضايا، من بينها تمرير إسرائيل في يوليو الماضي قانونا يعلن إسرائيل دولة قومية حصرية للشعب اليهودي.

وكان أردوغان أدان القرار ووصف إسرائيل بأنها الدولة الأكثر عنصرية في العالم، وقال إن "روح أدولف هتلر قد تم إحياؤها".

وكان الجانبان تبادلا طرد السفراء بعد مقتل أكثر من 60 فلسطينيا بنيران إسرائيلية في احتجاجات على أطراف قطاع غزة في مايو الماضي.

وكتب الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم أيضا على حسابه على موقع تويتر، :"نتنياهو يحاول صرف الأنظار عن الدعاوى القضائية التي تلاحقه في بلاده، ولكن محاولاته هذه لن تتكلل بالنجاح ... ونتنياهو لن يفلح بأي شكل من الأشكال في التستر على سياسات الظلم والاحتلال التي تمارسها إسرائيل".