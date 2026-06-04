كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الحمير في الأسواق المحلية تشهد تفاوتًا ملحوظًا بحسب عدد من العوامل المرتبطة بالسن والحالة الصحية وطبيعة العرض والطلب داخل القرى والمناطق الريفية، موضحًا أن متوسط الأسعار يتراوح بين 2 إلى 5 آلاف جنيه.

أسعار الجحش تتراوح بين 2 إلى 5 آلاف جنيه

وأوضح أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ«مصراوي»، أن الجحوش الصغيرة حديثة الولادة أو الأقل عمرًا تكون أقل سعرًا مقارنة بتلك التي تتمتع بسن أكبر أو بنية جسدية قوية وقدرة أعلى على العمل، مشيرًا إلى أن عوامل التربية والرعاية الصحية والغذائية تلعب دورًا مباشرًا في تحديد القيمة السوقية للحيوان داخل الأسواق المحلية.

وأضاف نقيب الفلاحين أن سوق الدواب ما زال قائمًا في عدد من المحافظات، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على وسائل النقل التقليدية في بعض الأعمال الزراعية والخدمية، رغم التوسع في استخدام الآلات الحديثة.

وأشار أبو صدام إلى أن متوسط أسعار الحمير في السوق المصرية يبلغ نحو 15 ألف جنيه، لافتًا إلى أن هناك أنواعًا مميزة تصل أسعارها إلى ما بين 30 و40 ألف جنيه، بحسب المواصفات والقدرات البدنية لكل حيوان.

وأوضح أن ارتفاع أسعار بعض الحمير ذات المواصفات الخاصة يعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها قوة البنية الجسدية، والعمر المناسب للعمل، والقدرة على التحمل لمسافات طويلة، وسرعة الحركة، ومدى الاستجابة للتدريب، إلى جانب طبيعة استخدامها في أعمال النقل داخل القرى أو في الأنشطة الزراعية المختلفة.

وأكد أن اختلاف الأسعار بين المناطق والأسواق يعود أيضًا إلى تباين الطلب والعرض، فضلًا عن اختلاف جودة التربية والخبرة في اختيار الحيوانات المخصصة للأعمال الشاقة.