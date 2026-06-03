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نقيب الفلاحين يكشف سر تجاوز أسعار العنب 70 جنيهًا

كتب : محمد ممدوح

09:00 ص 03/06/2026

ارتفاع أسعار العنب

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أرجع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، ارتفاع أسعار العنب في الأسواق خلال الفترة الحالية، إلى قلة المعروض مع بداية الموسم، موضحًا أن الكميات المتداولة حاليًا تقتصر على الأصناف المبكرة النضج، التي تُزرع في الأساس لتلبية احتياجات التصدير.

1.8 مليون طن إنتاج سنوي من العنب

وأوضح حسين أبو صدام، لـ"مصراوي"، أن المساحة المزروعة بالعنب في مصر تقدر بنحو 200 ألف فدان تقريبًا، منها نحو 185 ألف فدان مثمرة، مشيرًا إلى أن العنب هو ثاني أهم محصول فاكهة في مصر، بعد الموالح، فيما يبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 1.8 مليون طن.

وأضاف أن أسعار العنب في أسواق الجملة تتراوح حاليًا بين 30 و50 جنيهًا للكيلو، بينما تصل للمستهلك إلى ما بين 40 و70 جنيهًا للكيلو بحسب النوع والجودة، لافتًا إلى أن فروق الأسعار ترجع إلى تعدد حلقات التداول بين المنتج والمستهلك، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتوزيع.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن بعض أنواع العنب تُباع بأكثر من 100 جنيه للكيلو في بعض المناطق، موضحًا أن ذلك يرتبط بجودة الصنف ومستوى الطلب عليه، فضلًا عن طبيعة المناطق البعيدة عن أسواق الجملة وما تتحمله من تكاليف إضافية في النقل والتسويق.

وأكد أبو صدام أن الأسعار من المتوقع أن تشهد تراجعًا تدريجيًا مع زيادة المعروض ودخول أصناف جديدة إلى الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، بالتزامن مع ذروة موسم حصاد العنب في مختلف المحافظات.

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