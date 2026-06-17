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محافظ الجيزة يتابع تجهيز المركز التكنولوجي ويوجه بسرعة الانتهاء منه

كتب : محمد أبو بكر

11:02 ص 17/06/2026

محافظ الجيزة يتابع تجهيز المركز التكنولوجي

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، أعمال التجهيزات الجارية بالمركز التكنولوجي بمدينة الجيزة، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على مدى جاهزية المركز لتقديم الخدمات للمواطنين وفق أحدث النظم والتقنيات التكنولوجية.

محافظ الجيزة: سرعة الانتهاء من التجهيزات وفق الجداول الزمنية

استمع المحافظ، خلال جولته بالمركز، إلى شرح تفصيلي حول الأعمال الجارية ومراحل التنفيذ المختلفة، موجهاً بسرعة الانتهاء من التجهيزات المطلوبة، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال كافة الأعمال وفق التوقيتات المحددة.

الأنصاري: المركز التكنولوجي يدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات

أكد محافظ الجيزة، أن المركز التكنولوجي يمثل إحدى الخطوات المهمة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الحكومي، مشيراً إلى دوره في تبسيط الإجراءات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة، مع تعزيز مستويات الشفافية والدقة وسرعة إنجاز المعاملات.

محافظ الجيزة: تطوير المراكز التكنولوجية أولوية للمحافظة

أضاف الدكتور أحمد الأنصاري، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً برفع كفاءة المراكز التكنولوجية وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة تلبي احتياجات المواطنين وترتقي بمستوى الأداء الحكومي.

الأنصاري يوجه بتوفير الأجهزة اللازمة للتشغيل

كما شدد المحافظ على أهمية التنسيق المستمر مع ممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة للمركز، والتأكد من جاهزية جميع المكونات التكنولوجية والفنية، تمهيداً لتشغيل المركز ودخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.

رافق محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية، هند عبد الحليم نائب المحافظ، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة.

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