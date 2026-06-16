أعلنت النائبة والكاتبة ضحى عاصي، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، عن موافقة وزارة المالية على زيادة قيمة مكافأة منح التفرغ التي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة بقيمة 600 جنيه، وذلك بعدما تقدمت اللجنة بطلب رسمي لدعم المبدعين المستفيدين من المنحة.

وقالت عاصي، عبر حسابها على فيسبوك، أن هذه الزيادة تأتي في إطار دعم الكتاب والفنانين والباحثين الحاصلين على منح التفرغ في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، بما يساعدهم على مواصلة مشروعاتهم الإبداعية

وأشارت إلى تقدمها كذلك بمذكرة إلى وزارة المالية لزيادة قيمة التعاقدات الخاصة بالعاملين بوزارة الثقافة ضمن الباب الرابع بالموازنة، بما يشمل العاملين بالسيرك القومي وفرق الفنون الشعبية، مشيرة إلى أن المقترح ما زال قيد الدراسة في انتظار رد الوزارة.

وأشارت إلى أن المذكرة تضمنت أيضًا مراجعة مخصصات الباب الثاني الخاص بالأنشطة الثقافية، بهدف دعم الفعاليات والبرامج التي تنفذها وزارة الثقافة في المحافظات المختلفة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات الثقافية وتعزيز حضورها في الشارع المصري.

وتعد منح التفرغ التي يقدمها المجلس الأعلى للثقافة أحد أهم برامج دعم المبدعين في مصر، إذ تمنح سنويًا للكتاب والفنانين والباحثين لإتاحة الفرصة أمامهم للتفرغ لإنجاز مشروعاتهم الإبداعية والفكرية.