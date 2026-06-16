شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة جمعتها بابنتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرتا في أجواء أنيقة ولافتة خطفت أنظار المتابعين.

وظهرت غادة عادل بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا أسود طويلًا، مع جزء شفاف من الأسفل، اما ابنتها فاختارت إطلالة أنيقة باللون الأسود أيضًا.

وحرصت غادة على الظهور في لقطات عفوية مع إبنتها عكست قوة العلاقة بينهما، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

تعليقات الجمهور

وجاءت تعليقات الجمهور كالتالي: "فولة واتقسمت نصين"، "شبهك اوي"، "الخالق الناطق انتي"، "منعرفش نفرقكم عن بعض"، "أحلى من بعض"، "حلوين بزيادة".

آخر أعمال غادة عادل الفنية

يذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عادل فيلم "فيها إيه يعني"، الذي ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الرومانسية.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، مصطفى غريب، ميمي جمال، وريتال عبدالعزيز، وهو من تأليف مصطفى عباس ومحمد أشرف ووليد المغازي، وإخراج عمر رشدي حامد.

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