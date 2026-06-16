أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الاهتمام الإعلامي العالمي بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة السبع يعكس المكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها مصر، وجهودها لخفض التوتر بالشرق الأوسط.

وأضاف فهمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، أن دعوة مصر للقمة تأتي تقديرًا لدورها المحوري، والرئيس السيسي يتحدث بلغتين: لغة المصالح المصرية ولغة إقليمية وعربية.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المشاركة المصرية تركز على غزة وتثبيت التهدئة ورفض الاعتداءات على الدول العربية، مع مناقشة ملفات كبرى كالحرب الروسية الأوكرانية والطاقة وسلاسل الإمداد.

وتابع أن "اللقاء الثلاثي الودي بين السيسي وترامب وماكرون مشهد يجسد مصر بين الكبار، حيث جمع القوتين الأبرز أمريكا وأوروبا".

وشدد الدكتور طارق فهمي على أن هناك حفاوة فرنسية وأمريكية بالرئيس السيسي، وتم إيصال رسالة مصرية بشأن الخطة الأمريكية لغزة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن مشاركة مصر هذا العام تختلف عن 2019، حيث تعرض رؤيتها الوطنية المستقلة، لا تمثيل الاتحاد الأفريقي.