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بريطانيا تخصص أكثر من 190 مليون دولار للمساعدات الإنسانية في اليمن

كتب : مصراوي

08:28 م 16/06/2026

بريطانيا

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أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، جينيفر ماكناوتن، اليوم الثلاثاء، استمرار التزامها بدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن، معربة عن قلقها البالغ إزاء تفاقم أزمة الأمن الغذائي التي تواجه ملايين اليمنيين.

وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن بلادها تشعر بقلق عميق إزاء تزايد انعدام الأمن الغذائي في اليمن، مشيرة إلى أن العديد من الأسر باتت تضطر إلى بيع منازلها أو أراضيها لتوفير احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وأضافت أن المملكة المتحدة قدمت خلال العام الماضي أكثر من 190 مليون دولار دعماً للجهود الإنسانية في اليمن، مؤكدة استمرار لندن في دعم برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية الموجهة للفئات الأكثر احتياجاً.

وشددت على أهمية مواصلة الجهود الدولية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة التي تشهدها البلاد.

كما أكدت المسؤولة البريطانية استمرار دعم بلادها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمى ورئيس الوزراء اليمنى شائع محسن الزنداني، في إطار مساعي الحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسسية ودفع جهود التنمية.

وأشارت إلى أن المملكة المتحدة تدعم كذلك الجهود الرامية إلى إعداد خطة وطنية جديدة للتنمية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب اليمني.

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الأمم المتحدة بريطانيا اليمن المساعدات الإنسانية

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