أعلنت مصلحة دمغ المصوغات والموازين نجاحها في تجديد اعتماد المعامل المركزية للمعايرة والاختبار التابعة لها من المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، وذلك وفقًا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017.

جاء ذلك في إطار تكليفات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بتطوير ورفع كفاءة الجهات التابعة للوزارة وتعزيز جودة الخدمات الفنية والرقابية المقدمة للمواطنين والمتعاملين بالأسواق.

وأوضح بيان صادر عن وزارة التموين ، أن تجديد الاعتماد يؤكد استمرار كفاءة المعامل المركزية وقدرتها على تنفيذ أعمال الفحص والمعايرة والاختبار وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة، بما يعزز الثقة في نتائج التقارير والشهادات الصادرة عنها، ويدعم دور المصلحة في إحكام الرقابة على سوق الذهب والمصوغات والمعادن الثمينة وأدوات القياس.

وأضاف "البيان": ويشمل نطاق الاعتماد معايرة بعض الكتل والموازين، وإجراء اختبارات تقرير وتأكيد نقاء عيار الذهب في السبائك والمشغولات الذهبية باستخدام تقنية ED-XRF الحديثة، والتي تتيح فحص وتحليل المعادن الثمينة بدقة عالية دون إتلاف العينات، بما يسهم في سرعة إنجاز الخدمات ورفع كفاءتها.

وأوضح "البيان" أن قرار تجديد الاعتماد صدر في 13 يونيو 2026 ويستمر حتى 12 يونيو 2030، بما يتيح للمعامل المركزية بالمصلحة إصدار التقارير والشهادات تحت مظلة الاعتماد الوطني ووفقًا لنطاق الاعتماد المعتمد من المجلس الوطني للاعتماد.

وأكدت مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الجهات التابعة وتعزيز قدرات الأجهزة الفنية والرقابية، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والمتعاملين بالسوق وتحقيق المزيد من الانضباط والشفافية داخل قطاع المصوغات والمعادن الثمينة.

وأوضحت المصلحة أن استمرار الاعتماد الدولي لمعاملها يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة الفنية والحياد، ويعزز مكانتها كجهة وطنية متخصصة في دمغ وفحص المصوغات والمعادن الثمينة ومعايرة أدوات القياس.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار جهودها في تطوير وتحديث الخدمات المقدمة من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بما يضمن تقديم خدمات دقيقة وموثوقة تدعم استقرار سوق الذهب والمصوغات وتحافظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة داخل السوق.

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