قبل توقيعها رسميًا.. واشنطن ترفض طلب إسرائيل الاطلاع على اتفاق إيران

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة رفضت طلبًا إسرائيليًا للاطلاع على مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران، والتي يُتوقع توقيعها رسميًا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، ما يعني أن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق.

وبحسب التقرير الذي نشرته القناة العبرية، طلبت إسرائيل من الإدارة الأمريكية السماح لها بمراجعة نص مذكرة التفاهم، إلا أن واشنطن رفضت الطلب. وفي الوقت نفسه، تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقد مؤتمر صحفي حول الاتفاق، مؤكدًا أنه سيقوم بـ"قراءة الوثيقة كلمة بكلمة"، دون أن يحدد موعدًا للكشف الكامل عنها.

بنود الاتفاق بين أمريكا وإيران

ولم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل رسمية عن الاتفاق، إلا أن وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن 14 بندًا تتضمن، من بين أمور أخرى، انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، ورفع القيود عن الملاحة في مضيق هرمز، وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، والإفراج عن 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، إلى جانب برنامج أمريكي لإعادة إعمار إيران.

وفي السياق ذاته، قال حزب الله إن إيران أبلغته بأنها لن توقع الاتفاق إذا لم يتضمن انسحابًا إسرائيليًا من لبنان. لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن ينسحب من لبنان، انسجامًا مع سياسة الحكومة ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن وقف إطلاق النار في لبنان وبقية التفاهمات الواردة في المذكرة من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة بعد التوقيع الرسمي في سويسرا.

كما أن الاتفاق المرتقب يُعد إطارًا تمهيديًا لمفاوضات أوسع بين واشنطن وطهران تشمل البرنامج النووي الإيراني، على أن يسعى الطرفان إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا من توقيع مذكرة التفاهم.

وقال ترامب خلال قمة مجموعة السبع إن القتال في لبنان "استمر لفترة طويلة جدًا"، مضيفًا: "اقترحت على إسرائيل أن تتولى سوريا التعامل مع حزب الله، وأعتقد أنها ستقوم بعمل أفضل". كما أشار إلى أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه يرى أن الأخير "يجب أن يُظهر مزيدًا من الاحترام تجاه لبنان".

وأكد ترامب أن الاتفاق مع إيران "جيد وعادل"، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تستثمر أموالًا في إيران، ومكررًا تعهده بأن إيران "لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا" بموجب الاتفاق.