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من 50 ألف إلى ملايين.. انقلاب تاريخي لحارس كاب فيردي بعد مباراة إسبانيا

كتب : محمد خيري

05:30 م 16/06/2026
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    حارس مرمى كاب فيردي
  • عرض 3 صورة
    حارس مرمى كاب فيردي

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تحول جوزيمار دياز، حارس مرمى منتخب كاب فيردي إلى أحد أبرز نجوم الجولة بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه أمام منتخب إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026.

حارس كاب فيردي يتصدى لهجمات إسبانيا

وخلال 90 دقيقة كاملة، ظهر الحارس بشكل مميز، أمام الهجوم الإسباني، بعدما تصدى لسلسلة من الفرص الخطيرة التي كادت أن تمنح "لا روخا" الفوز، ليقود منتخب بلاده إلى انتزاع نقطة ثمينة أمام أحد أقوى منتخبات البطولة.

ورغم السيطرة الإسبانية والاستحواذ الكبير على مجريات اللقاء، نجح الحارس في إفساد العديد من المحاولات المحققة، ليصبح حديث الجماهير ووسائل الإعلام عقب صافرة النهاية.

تغيير تاريخي لحارس كاب فيردي

ولم يقتصر تأثير المباراة على المستطيل الأخضر فقط، إذ شهدت حسابات الحارس على مواقع التواصل الاجتماعي قفزة هائلة في عدد المتابعين خلال ساعات قليلة من نهاية اللقاء، حيث كان 50 ألف فقط، ووصل حاليا إلى ما يقترب من 8 مليون متابع.

كما حظيت لحظة إبلاغه على الهواء مباشرة بالارتفاع الكبير في عدد متابعيه بتفاعل واسع، حيث بدت عليه مشاعر التأثر والسعادة، في مشهد إنساني لاقى انتشاراً كبيراً بين الجماهير حول العالم.

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حارس كاب فيردي إسبانيا كأس العالم

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