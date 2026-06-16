أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إرساء الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط يستلزم تبني جميع الأطراف لنهج مسؤول يستند إلى احترام سيادة الدول، ورفض أي اعتداءات أو تدخل في الشؤون الداخلية للدول، وإنهاء الاحتلال، والالتزام بقواعد القانون الدولي، والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وحصر السلاح في المؤسسات الشرعية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، بمدينة إيفيان الفرنسية في جلسة بعنوان :"الخروج من الأزمات وضمان الاستقرار في الشرق الأوسط" ، المنعقدة في إطار أعمال قمة مجموعة السبع.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة التوافق على ترتيبات إقليمية بشأن الأمن الجماعي تراعي شواغل جميع الأطراف، والالتزام بقواعد القانون الدولي اتصالًا بإدارة الموارد العابرة للحدود، خاصة ما يتعلق منها بالأمن المائي، وأمن الطاقة، وأمن الممرات الملاحية.

ويذكر أن الجلسة جاءت بمشاركة قادة الدول الأعضاء بالمجموعة، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير دولة قطر، بالإضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية.

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