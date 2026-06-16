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سعر الدولار ينخفض مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : ميريت نادي

04:15 م 16/06/2026 تعديل في 04:29 م

سعر الدولار

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انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 11 و70 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 16-6-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

لماذا تراجع سعر الدولار اليوم؟

انخفض سعر الدولار اليوم، مدفوعًا بعودة تدفقات المستثمرين الأجانب، وزيادة عمليات بيع الدولار وشراء الجنيه بهدف الاستثمار في أذون الخزانة المحلية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 18 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيهًا للبيع، بتراجع 13 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

50.16 جنيه للشراء، و50.26 جنيهًا للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

50.17 جنيه للشراء، و50.27 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

50.39 جنيه للشراء، و50.49 جنيه للبيع، بتراجع 70 قرشًا للشراء والبيع.

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