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اتفاق أمريكا وإيران.. ترحيب دولي واسع بالتسوية بين واشنطن وطهران

كتب : وكالات

07:55 ص 15/06/2026

إيران وأمريكا

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قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون، أمس الأحد، إنهم توصلوا لاتفاق ينهي الحرب بين البلدين ويرفع الحصار الأمريكي المفروض على إيران ويعيد فتح مضيق هرمز، في خطوة قد تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة بمجرد استئناف شحنات النفط عبر هذا الممر المائي الحيوي.

وأشار بيان مشترك من قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا إلى أنه "يجب ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي، ونحن على استعداد للعمل مع الولايات المتحدة وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق هذا الهدف".

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "نحن واضحون في ضرورة عودة حرية الملاحة دون دفع أي رسوم في مضيق هرمز يجب ألا تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا".

وأبدت اليابان ترحيبها بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الرامية إلى إنهاء الحرب، معربة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يمثل تطورا مهما على طريق إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.

وأعلن التلفزيون الإيراني التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن، اليوم الإثنين.

فيما أفادت وكالة فارس للأنباء، أن تنظيم حركة الملاحة البحرية سيتم بالتنسيق بين إيران وسلطنة عُمان.

وقالت إيران، إن إنهاء الحرب على مختلف الجبهات يبدأ من الليلة، وأضافت أن إنهاء الحصار البحري الأمريكي سيكون اعتبارا من الليلة، كما أكدت أن نص مذكرة التفاهم سينشر بعد التوقيع الرسمي عليها.

وأعلنت إيران، أن عقد مفاوضات للتوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما، موضحة أنها ستتخذ إجراءاتها الخاصة إذا شهدنا خروقات، وفقا للغد.

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