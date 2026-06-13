إعلان

وزير التموين: تحديد شرائح الدعم قريبًا بما يتوافق مع احتياجات المواطنين

كتب : داليا الظنيني

08:42 م 13/06/2026

الدكتور شريف فاروق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة أعدت سلة غذائية صحية تضم بيضًا وسمنة وفرخة وبقليات وزيتًا وسكرًا ورزًا، تقابل المبلغ المقرر لكل شريحة.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن أرقام الشرائح لا تزال قيد التحديد وستكون متوافقة مع رغبات المواطنين.

وأشار وزير التموين، إلى أن كاري أون هو الشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل الكبرى طلبت الدخول في المنظومة، وهناك 30 ألف بقال تموين و8000 جمعيتي و1060 منفذا.

وتابع: "المخابز اللي كانت تقول لك خلصت الحصة الساعة 10 الصبح هتشتغل طول اليوم، والبقال هيعرف يشتغل سلع خارج المنظومة التموينية".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن معايير استبعاد غير المستحقين تشمل إدخال الأولاد مدارس دولية أو السكن في الكومباوندات، وهناك معايير للاستحقاق أيضًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف فاروق سلة غذائية بقالون استبعاد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
زووم

بعد اتهام شاكيرا في حفل المونديال.. نجوم استعانوا بدوبليرات في أعمالهم
هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل
أخبار مصر

هل تزيد أجور القطاع الخاص في يوليو؟.. عضو بـ"القومي للأجور" يحسم الجدل
ترامب: سنوقّع اتفاقا لإنهاء حرب إيران غدا
شئون عربية و دولية

ترامب: سنوقّع اتفاقا لإنهاء حرب إيران غدا
1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
اقتصاد

1.05 تريليون دولار.. كيف أصبح إيلون ماسك أغنى رجل في العالم؟
تحذير عاجل من الصحة بشأن دواء نفسي شهير
أخبار مصر

تحذير عاجل من الصحة بشأن دواء نفسي شهير

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

رئيس الوزراء: 35 مليار جنيه من دعم الخبز لا تصل لمستحقيها سنويًا
مدبولي: محطة إدكو للغاز أصل استراتيجي وتكلفة إنشائها تتجاوز 10 مليارات دولار
اتفرج ببلاش.. 7 قنوات مجانية تنقل مباراة مصر وبلجيكا