أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أن الوزارة أعدت سلة غذائية صحية تضم بيضًا وسمنة وفرخة وبقليات وزيتًا وسكرًا ورزًا، تقابل المبلغ المقرر لكل شريحة.

وأضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، أن أرقام الشرائح لا تزال قيد التحديد وستكون متوافقة مع رغبات المواطنين.

وأشار وزير التموين، إلى أن كاري أون هو الشكل الجديد للمجمعات الاستهلاكية، والسلاسل الكبرى طلبت الدخول في المنظومة، وهناك 30 ألف بقال تموين و8000 جمعيتي و1060 منفذا.

وتابع: "المخابز اللي كانت تقول لك خلصت الحصة الساعة 10 الصبح هتشتغل طول اليوم، والبقال هيعرف يشتغل سلع خارج المنظومة التموينية".

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن معايير استبعاد غير المستحقين تشمل إدخال الأولاد مدارس دولية أو السكن في الكومباوندات، وهناك معايير للاستحقاق أيضًا.