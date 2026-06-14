أكدت وزارة الدولة للإعلام أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى فرنسا للمشاركة في أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى الثانية والخمسين، المقرر عقدها خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026، تمثل محطة مهمة تعكس المكانة المتنامية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي، كما تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وباريس.

وزارة الإعلام: دعوة السيسي لقمة السبع اعتراف بمكانة مصر

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الدولة للإعلام، أن دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في القمة بصفته ضيفًا من خارج عضوية المجموعة تمثل اعترافًا دوليًا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، فضلًا عن تأثيرها في عدد من القضايا الدولية المهمة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات المجموعة.

وزارة الإعلام: التقارير تستهدف تقديم معلومات دقيقة للرأي العام

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تحرص على إعداد تقارير دورية تتضمن معلومات موثقة ومحدثة بشأن القضايا الوطنية والأحداث المهمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة بتعزيز الوعي العام وتقديم خطاب إعلامي مهني ومسؤول يدعم بناء الوعي المجتمعي ويواجه الشائعات.

علاقات مصر وفرنسا شهدت طفرة منذ عام 2014

أكد أن العلاقات المصرية الفرنسية شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقلت من مرحلة التعاون التقليدي إلى الشراكة الاستراتيجية متعددة الأبعاد، مدعومة بالتفاهم بين قيادتي البلدين وتوافق الرؤى تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة الليبية وأمن شرق المتوسط.

التعاون الاقتصادي والاستثماري يتوسع بين البلدين

لفت إلى أن فرنسا تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.96 مليار دولار خلال عام 2025، فيما وصلت الاستثمارات الفرنسية في السوق المصرية إلى نحو 7.2 مليار دولار، مع توقعات بتجاوز 8 مليارات دولار خلال عام 2026، خاصة في قطاعات النقل والطاقة والبنية التحتية والاتصالات.

تعاون عسكري وأمني يعزز الشراكة الاستراتيجية

وضح أن التعاون العسكري يمثل أحد أهم أركان العلاقات الثنائية، حيث شهدت السنوات الماضية تنفيذ صفقات تسليح كبرى وتدريبات مشتركة وتنسيقًا أمنيًا مكثفًا في ملفات مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومواجهة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

روابط ثقافية وتعليمية ممتدة بين القاهرة وباريس

أشار إلى أن العلاقات الثقافية والتعليمية بين مصر وفرنسا تستند إلى إرث تاريخي طويل، وشهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا في برامج التبادل الأكاديمي والمنح الدراسية والتعاون الجامعي، إلى جانب دعم المشروعات الثقافية الكبرى والتعاون في مجالات الآثار والتراث.

وأكد على أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة مجموعة السبع الكبرى للمرة الثانية تمثل تقديرًا دوليًا لمكانة مصر ودورها الفاعل في دعم الأمن والسلام والتنمية، كما تعكس الثقة الدولية في الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية.