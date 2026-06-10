يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، وذلك في إطار الزيارة الثنائية التي يقوم بها الرئيس الكونغولي إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي، أنه من المقرر أن يعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى التشاور بشأن القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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