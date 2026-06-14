أصدرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بياناً رسمياً بشأن الكشف عن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) في بعض الأغذية والمشروبات، وخاصة عصير القصب.

وأكدت الهيئة في بيانها، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (E171) غير مسموح باستخدامها كمادة مضافة للعصائر الطبيعية في مصر، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم (4) لسنة 2020 وتعديلاته بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء ويمنع استخدامها في أي مادة غذائية غير مصرح بالاستخدام لها وفقا للمعايير الدولية.

وفيما يتعلق بشأن إضافة هذه المادة إلى عصير القصب، أكدت الهيئة أنه "لا توجد مؤشرات تدل على انتشار هذه الممارسة، كما أن الاستخدام التقليدي للمادة كان يقتصر على بعض التطبيقات المرتبطة بتحسين المظهر وإضفاء اللون الأبيض لبعض المنتجات الغذائية، دون أن يكون لها أي قيمة غذائية أو تأثير على الطعم"، وفق البيان.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت وزارة التموين أن حملاتها أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في تغيير خواص ومظهر عصير القصب بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المنظمة، في إطار جهود الوزارة للتصدي لكافة صور الغش التجاري والتدليس في المنتجات الغذائية.

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كما سبق أن أشار جهاز حماية المستهلك، إلى ضبط حالات خلط عصير القصب بهذه المادة داخل عدد من عربات ومحال بيع العصائر بمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

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"سلامة الغذاء": إثبات المخالفات لا يستند إلى الافتراضات أو المعلومات المتداولة

وأكدت هيئة سلامة الغذاء، امتلاكها القدرات الفنية والتعاقد مع المعامل التي لديها القدرات المعملية اللازمة للكشف عن المواد المضافة غير المصرح بها باستخدام أحدث التقنيات التحليلية، وتواصل تنفيذ برامج التفتيش والرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من مطابقة الأغذية المتداولة بالأسواق للاشتراطات المعمول بها.

كما أكدت الهيئة أن التعامل مع القضايا المتعلقة بسلامة الغذاء يتم وفق نهج علمي قائم على تقييم المخاطر والأدلة الفنية والتحاليل المعملية المعتمدة، وأن إثبات وجود أي مخالفة أو تحديد مدى انتشارها لا يستند إلى الافتراضات أو المعلومات المتداولة، وإنما إلى نتائج الفحص والتحقق العلمي، بما يضمن اتخاذ القرارات الرقابية على أسس موضوعية تحافظ على صحة المستهلك وتعزز الثقة في منظومة سلامة الغذاء.

وفي الوقت ذاته، تؤكد الهيئة أن احتمالية وقوع بعض الممارسات المخالفة من جانب عدد محدود من متداولي الغذاء تظل قائمة، شأنها شأن أي مخالفات يتم رصدها في مختلف الأنشطة الغذائية، وأن الهيئة تتعامل بحزم مع أي مخالفة يثبت وقوعها، وتتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة بما يكفل حماية صحة المستهلك.

وأهابت الهيئة بالمواطنين تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة أو التهويل الذي قد يؤدي إلى إثارة مخاوف غير مبررة.

كما دعت المواطنين إلى توخي الحرص عند شراء وتناول الأغذية والمشروبات، والاعتماد على المنشآت والمنافذ الملتزمة بالاشتراطات الصحية ومراعاة المظاهر العامة للنظافة وجودة التداول.