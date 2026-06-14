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تستخدم في الدهانات.. باحثة تغذية تحذر من استخدام التيتانيوم بعصير القصب

كتب : داليا الظنيني

06:52 م 14/06/2026

تستخدم في الدهانات.. باحثة تغذية تحذر من استخدام ا

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حذرت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية، من استخدام مادة أكسيد التيتانيوم في بعض حالات غش عصير القصب، مؤكدة أن إضافتها بصورة عشوائية تشكل مخاطر على صحة المستهلكين.

وأوضحت الباحثة خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الساعة 6" والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن أكسيد التيتانيوم يُستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل والأدوية وبعض الصناعات الغذائية بنسب دقيقة وتحت رقابة صارمة.

وأشارت إلى أن المشكلة ليست في المادة نفسها عند استخدامها وفق الضوابط، بل في إضافتها عشوائيًا من بعض الباعة لتحسين مظهر عصير القصب وإبقائه بلونه الفاتح لفترة أطول.

وتابعت أن "عصير القصب الطبيعي يتغير لونه للبني بعد عصره بسبب الأكسدة، وتغير اللون لا يعني فساده لكنه مؤشر طبيعي على عدم إضافة مواد للحفاظ على اللون الأبيض".

وشددت الدكتورة منال عز الدين على أن بعض الباعة يعتقدون خطأً أن زيادة الكميات المضافة تحسن المذاق وتطيل مدة الاحتفاظ بالمظهر الجيد للعصير، رغم ما يسببه من أضرار.

وأكدت الباحثة بمعهد تكنولوجيا التغذية أن استنشاق الغبار المتطاير الناتج عن تداول أكسيد التيتانيوم قد يسبب تهيج الجهاز التنفسي والتهابات الشعب الهوائية.

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منال عز الدين تيتانيوم عصير القصب

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