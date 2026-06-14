إعلان

زاهي حواس: أكبر خطأ أصاب الآثار تحويلها من هيئة إلى مجلس أعلى

كتب : محمد لطفي

06:45 م 14/06/2026

الدكتور زاهي حواس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، أن أكبر مشكلة تواجه الآثار الآن تتمثل في إلغاء هيئة الآثار و تحويلها إلى المجلس الأعلى للآثار.

جاء ذلك خلال ندوة بنقابة الصحفيين تحت عنوان: «حملة استرداد الآثار المصرية المهربة من الخارج.. بين حلم العودة وتنشيط السياحة»، التي تنظمها شعبة السياحة والآثار بنقابة الصحفيين.

وقال حواس: عندما كانت الآثار هيئة كانت لها استقلالية كبيرة وكان عليها مجرد إشراف من وزارة الثقافة، وكان الفنان فاروق حسني يمنحنا حرية العمل في الآثار كما نشاء.

وتابع: بعد تحويل الآثار إلى مجلس أعلى أصبح الأمين العام للمجلس غير مستقل في قراره، ولا يستطيع اتخاذ القرارات التي يراها إلا بعد العودة لوزير السياحة والآثار.

وفي بداية الندوة قام الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين بتكريم "حواس" ومنحه درع النقابة، مؤكدا أن هذه الفعالية التي تعد باكورة أنشطة شعبة السياحة والآثار.

لأول مرة.. شعبة السياحة والآثار تفتح ملف استرداد الكنوز المصرية

وتأتي المحاضرة باعتبارها أولى الفعاليات الثقافية لـ"شعبة السياحة والآثار" بالنقابة، بمشاركة نخبة من المهتمين بالتراث والآثار والشخصيات العامة.

وتستهدف الفعالية استعراض الجهود المبذولة لاستعادة الآثار المصرية الموجودة خارج البلاد، وتسليط الضوء على أهمية هذا الملف في تعزيز مكانة مصر الثقافية والسياحية على الساحة الدولية، إلى جانب مناقشة تأثير عودة القطع الأثرية البارزة على تنشيط الحركة السياحية وزيادة الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية القديمة.

ووجهت شعبة السياحة والآثار الدعوة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين والمهتمين بالشأن الأثري، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي قطاعي السياحة والآثار، للمشاركة في هذا اللقاء الثقافي الذي يسلط الضوء على أحد أهم الملفات المرتبطة بالتراث المصري.

كما تتيح النقابة للحضور فرصة المشاركة في نقاش مفتوح عقب انتهاء المحاضرة، حيث سيتم استقبال الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بملف استرداد الآثار المصرية وجهود الحفاظ على التراث الوطني.

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة حضور عدد من الفنانين المعروفين باهتمامهم بالحضارة المصرية والآثار، من بينهم الفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد شاكر، والفنانة ندى بسيوني، والفنان نور فخري، والإعلامية لقاء سويدان، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بالشأن الثقافي والأثري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياحة والآثار استرداد الآثار المهربة شعبة السياحة والآثار نقابة الصحفيين الدكتور زاهي حواس

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
شئون عربية و دولية

الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. إيران تكشف بنود مسودة الاتفاق
حسام حسن:المنتخب الوطني يحتاج لخبرات محمد صلاح.. وكرة القدم في مصر حياة
رياضة محلية

حسام حسن:المنتخب الوطني يحتاج لخبرات محمد صلاح.. وكرة القدم في مصر حياة
سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية
ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية
الحرس الثوري يوجه رسالة الى الايرانيين.. ماذا قال؟
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري يوجه رسالة الى الايرانيين.. ماذا قال؟

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

1 0

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

هايتى

هايتى

0 1

04:00

إسكتلندا

إسكتلندا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

5 أسباب.. لماذا قفز سعر الجنيه مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم؟
الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة.. أبرز بنود مسودة الاتفاق بين إيران وأمريكا
الدعم النقدي المشروط.. ماذا سيحصل المواطن وكيف ستعمل المنظومة الجديدة؟