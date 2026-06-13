شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، انعقاد ورشة عمل لمتابعة الموسم الصيفي 2026 بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال زيارته للمحافظة، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمهندسين العاملين بقطاع الري والموارد المائية.

خلال الورشة، استعرض مسؤولو الوزارة تقارير حول حالة المنظومة المائية بالمحافظة، تضمنت أعمال تطهير الترع والمصارف، ومتابعة تطهير المساقي الخاصة بواسطة المنتفعين، إلى جانب صيانة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز ومحطات الرفع، لضمان توفير الاحتياجات المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وشهدت الورشة حوارًا مفتوحًا بين وزير الري والمهندسين المشاركين حول أبرز التحديات التي تواجه منظومة العمل، سواء من الجوانب الفنية أو الإدارية أو القانونية، وسبل التعامل معها.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على استقبال ودراسة أي أفكار أو مقترحات جديدة تسهم في تطوير العمل وتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية، بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.

وأوضح وزير الري أن تنظيم ورش العمل بالمحافظات يأتي في إطار متابعة أداء الإدارات التابعة للوزارة، وتعزيز التواصل المباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية، بما يسهم في التعرف على التحديات الفعلية ووضع حلول عملية لها.

إشادة بجهود العاملين في الإسكندرية

وأشاد الدكتور سويلم بالجهود التي تبذلها أجهزة مصلحة الري، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء، والإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا دورها المهم في خدمة المنتفعين وضمان استقرار المنظومة المائية.



وعقب انتهاء الورشة، تفقد وزير الموارد المائية والري مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، والتقى بالعاملين بمجمع الري، حيث شدد على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق لتحقيق مستهدفات الوزارة وتوفير مياه الري للمزارعين بكفاءة.

كما أكد حرصه على التواصل المستمر مع العاملين والاستماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم، بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص ويرفع كفاءة الأداء، موجهًا بتوفير الاحتياجات اللوجستية اللازمة لدعم منظومة العمل بالإدارة.