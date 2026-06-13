أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية المتابعة الميدانية والتواصل المباشر مع المواطنين لرصد المشكلات على أرض الواقع وسرعة التعامل معها، مشيرًا إلى أن إدارة المياه ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطنين ومصادر رزقهم.

سويلم: الاستماع للمواطنين أساس حل المشكلات

قال وزير الري، في منشوره عبر "فيسبوك"، السبت، إن المتابعة الميدانية لا تقتصر على متابعة الأعمال فقط، بل تهدف بالأساس إلى الاستماع للمواطنين والتعرف على التحديات التي تواجههم بشكل مباشر.

وأوضح أن اللقاءات الميدانية تتيح للمسؤولين الوقوف على المشكلات الحقيقية واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها في أسرع وقت.

شكوى مزارع من نقص مياه الري بمحصول الذرة

أشار الوزير، إلى أنه التقى خلال إحدى جولاته الميدانية بالمواطن محمد صبحي، الذي تقدم بشكوى بشأن عدم وصول مياه الري إلى أرضه الزراعية بالشكل الكافي، وهو ما أثر على محصول الذرة المزروع بالأرض.

وأكد أن مثل هذه الحالات تعكس أهمية النزول إلى أرض الواقع والتواصل المباشر مع أصحاب الشكاوى للوقوف على أسباب المشكلة.

وزير الري يوجه بإعداد مذكرة عاجلة

وجه وزير الري، في استجابة فورية للشكوى، قطاع التفتيش الفني بإعداد مذكرة عاجلة تتضمن تقييم حالة الأرض والمحصول، وعرض نتائج المعاينة الفنية بشكل عاجل لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد على ضرورة التعامل السريع مع المشكلات التي تمس مصالح المزارعين وتؤثر على الإنتاج الزراعي.

سويلم: إدارة المياه مسؤولية تجاه المواطنين

أكد وزير الري، أن إدارة الموارد المائية ليست مجرد أرقام أو تقارير فنية، وإنما مسؤولية مباشرة تجاه المواطنين وأراضيهم الزراعية ومصادر دخلهم.

وأضاف أن الوزارة تواصل جهودها لضمان وصول المياه للمستفيدين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة المنظومة المائية بما يدعم القطاع الزراعي ويحافظ على حقوق المزارعين.