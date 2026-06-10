استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتورة ماري نيانغي ندامبي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد المناخي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات المياه والري والتكيف مع التغيرات المناخية، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مصر.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من مشروعات مشتركة خلال السنوات الماضية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المرتبطة بإدارة الموارد المائية والبيئية.

سويلم: الكونغو شريك مهم في التعاون بين دول حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم أن العلاقات المصرية الكونغولية تشهد تطورًا ملحوظًا على مختلف المستويات، في ظل اهتمام قيادتي البلدين بتعزيز التعاون الثنائي ودعم جهود التنمية المستدامة بالقارة الأفريقية.

وأوضح أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمثل شريكًا مهمًا لمصر في إطار العمل الأفريقي المشترك والتعاون بين دول حوض النيل، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مصر والكونغو تستعرضان مشروعات المياه والطاقة الشمسية

تناول اللقاء متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، وفي مقدمتها مشروع إنشاء مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية في الكونغو الديمقراطية، والذي يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الفني في مجالات التنبؤ والإنذار المبكر والحد من مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة.

كما استعرض وزير الري نتائج برامج بناء القدرات والتدريب التي تم تنفيذها للكوادر الكونغولية، بهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز القدرات الفنية في مجالات إدارة المياه والتنمية المستدامة.

الري: تشغيل 11 محطة مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية

ناقش الجانبان موقف مشروع إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية العاملة بالطاقة الشمسية بمقاطعة كينشاسا، والذي يستهدف توفير مياه شرب آمنة ونظيفة للمواطنين.

وأوضح سويلم أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 11 محطة من إجمالي 12 محطة مستهدفة بالمشروع، فيما يجري حاليًا استكمال المحطة الأخيرة تمهيدًا لافتتاح المشروع بالكامل خلال الفترة المقبلة.

التوسع في نظم الري الحديث بالكونغو الديمقراطية

كما شهد اللقاء استعراض تطورات مشروع تطبيق نظم الري الحديث بإحدى المزارع النموذجية في الكونغو الديمقراطية، والذي يهدف إلى نقل الخبرات المصرية في إدارة المياه ورفع كفاءة استخدامها، بما يسهم في دعم التنمية الزراعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

أقرأ أيضًا:

وزيرا الري والكهرباء يبحثان التوسع في الطاقة الشمسية بمحطات الرفع والتحول الأخضر

مباحثات حول مستقبل التعاون وقضايا حوض النيل

بحث الوزيران، فرص التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية ذات الأولوية، حيث أكد وزير الري استعداد مصر لمواصلة دعم المشروعات التي تلبي احتياجات الجانب الكونغولي وتسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأطر المؤسسية الجامعة لدول حوض النيل، وتعزيز مبادئ الشمولية والتوافق بين جميع الدول، بما يدعم الاستقرار الإقليمي ويعزز الثقة والتعاون المشترك.

وزيرة البيئة الكونغولية: حريصون على تعزيز التعاون مع مصر

من جانبها، أعربت الدكتورة ماري نيانغي ندامبي، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والاقتصاد المناخي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، عن حرص بلادها على مواصلة تطوير التعاون مع مصر والبناء على النجاحات المشتركة التي تحققت خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن الشراكة بين البلدين تمثل نموذجًا للتعاون الأفريقي الفاعل في مجالات التنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين المصري والكونغولي.