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واصل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جولاته الميدانية بمحافظات شرق الدلتا لمتابعة حالة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث تفقد اليوم الجمعة حالة الري بمحافظة الشرقية، واطلع على أعمال تطهير ترعة السعيدية، كما التقى أمين روابط مستخدمي المياه بمركز بلبيس.

"سويلم" يتابع أعمال تطهير ترعة السعيدية بالشرقية

تفقد وزير الري، أعمال تطهيرات ترعة السعيدية بمركز أبو حماد، في إطار متابعة جاهزية المجاري المائية وضمان وصول المياه إلى المنتفعين خلال موسم أقصى الاحتياجات المائية.

"سويلم": روابط مستخدمي المياه لها دور محوري في إدارة المياه

أكد الدكتور هاني سويلم، أهمية الدور الذي تقوم به روابط مستخدمي المياه في التعاون مع الوزارة لإدارة الموارد المائية، والتنسيق بين المنتفعين على الترع والمساقي، بما يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه وضمان استدامتها.

وأضاف أن روابط مستخدمي المياه تمثل شريكًا أساسيًا في متابعة أعمال تطهير المساقي الخاصة وتنفيذها بمعرفة المنتفعين.

وزير الري: استمرار متابعة تطهير المساقي الخاصة

وجه الوزير، بمواصلة التنسيق والمتابعة بين أجهزة وزارتي الري والزراعة لمراجعة أعمال تطهير المساقي الخاصة التي ينفذها المنتفعون، بما يضمن الحفاظ على كفاءة شبكة الري وتحسين وصول المياه إلى الأراضي الزراعية.

"سويلم": لا تهاون مع إلقاء القمامة بالمجاري المائية

شدد وزير الموارد المائية والري، على ضرورة قيام الأجهزة المختصة بالوزارة في مختلف المحافظات بتحرير محاضر فورية للمخالفين في حال إلقاء القمامة أو المخلفات بالمجاري المائية، تنفيذًا للمنشور الوزاري الصادر في هذا الشأن.

وأكد أهمية التعاون مع روابط مستخدمي المياه لتطبيق الضوابط والإجراءات الخاصة بحماية المجاري المائية من التلوث.

وزير الري: مواجهة التلوث مسؤولية مشتركة

أشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن روابط مستخدمي المياه تؤدي دورًا مهمًا في مواجهة ظاهرة إلقاء القمامة بالمجاري المائية، من خلال نشر الوعي بين المنتفعين والمشاركة في الحفاظ على نظافة الترع والمساقي.

الحبس والغرامة عقوبة تلويث المجاري المائية

أوضح وزير الري، أن المنشور الوزاري رقم 1 لسنة 2026 حدد مجموعة من التدابير والإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، من خلال المتابعة الميدانية والتنسيق مع أجهزة المحليات.

وأشار إلى أن مهندسي الوزارة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى عقوبات الحبس والغرامة وفقًا للقانون.

وتأتي الجولة ضمن سلسلة الجولات الميدانية التي ينفذها وزير الموارد المائية والري لمتابعة حالة الترع والمنشآت المائية بمحافظات الجمهورية خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، والتأكد من جاهزية المنظومة لتلبية الاحتياجات الزراعية المختلفة.