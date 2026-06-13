إعلان

صور.. "بيطري القاهرة" تكشف تفاصيل تسمين الدجاج بدون هرمونات

كتب : عمر صبري

12:15 م 13/06/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دورة تسمين الدجاج بدون هرمونات أو مضادات حيوية (2)
  • عرض 4 صورة
    دورة تسمين الدجاج بدون هرمونات أو مضادات حيوية (1)
  • عرض 4 صورة
    دورة تسمين الدجاج بدون هرمونات أو مضادات حيوية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، تفاصيل دورة التسمين الثالثة، التي عقدت للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، تحت عنوان: "الدجاج الآمن"، والتي تأتي حرصًا من الكلية على أداء دور مجتمعي فعال.

تحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية تخدم المجتمع

وقال الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية: "نؤمن بأن دور الكلية لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد إلى خدمة المجتمع، وتحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية، تحقق أثرًا ملموسًا في دعم الأمن الغذائي.

بدوره الدكتور فايز صليب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: "تمثل هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لربط الجامعة بالمجتمع، وتجسيدًا لدور الكلية في تقديم منتجات آمنة، وعالية الجودة، تخدم منتسبي الجامعة والمجتمع المصري.

في حين أكد الدكتور خالد نصر، رئيس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية، أن الدورة الحالية اعتمدت على برامج تغذية علمية متوازنة، باستخدام أعلاف طبيعية بالكامل، بما يضمن إنتاج دواجن ذات جودة عالية، ومواصفات صحية متميزة.

وقال الدكتور محمد توني، المشرف الرئيسي على دورة التسمين: "نحرص في جميع مراحل التربية أثناء دورة التسمين، على تطبيق أحدث النظم العلمية والإنتاجية، لضمان الحصول على منتج آمن يواكب أعلى معايير الجودة.

ونشرت الكلية صورًا لدورة التسمين الثالثة على التوالي من "الدجاج الآمن" بمواصفات عالية الجودة اتساقًا مع الرسالة التنموية الشاملة لجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وتماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق التنمية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية.

اقرأ أيضًا
كيف تحصل على تمويل 1.5 مليون جنيه؟ رابط وشروط التقديم

بالأسماء.. قائمة جامعات ومعاهد التعليم العالي المُعتمدة في مصر 2026

تنسيق الجامعات.. قائمة وزارة التعليم العالي بالكيانات الوهمية 2026 -(رابط)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيطري القاهرة الدجاج الآمن كلية الطب البيطري مبادرة تسمين الدجاج

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"44×101 بكام؟".. مدبولي يختبر طلابًا في البحيرة
أخبار مصر

"44×101 بكام؟".. مدبولي يختبر طلابًا في البحيرة
وصلت لـ110%.. زيادات كبير في أسعار أراضي بيت الوطن - الحجز متاح
أخبار العقارات

وصلت لـ110%.. زيادات كبير في أسعار أراضي بيت الوطن - الحجز متاح
أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة "بايك" بالسوق المصري.. تعرف عليها
أخبار السيارات

أرخص سيارة زيرو تقدمها علامة "بايك" بالسوق المصري.. تعرف عليها
مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
كأس العالم 2026

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة
اقتصاد

موعد صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أمريكا

أمريكا

4 1

04:00

باراجواي

باراجواي

كأس العالم

قطر

قطر

- -

22:00

سويسرا

سويسرا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان