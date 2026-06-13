كشفت كلية الطب البيطري في جامعة القاهرة، تفاصيل دورة التسمين الثالثة، التي عقدت للمرة الثالثة على التوالي هذا العام، تحت عنوان: "الدجاج الآمن"، والتي تأتي حرصًا من الكلية على أداء دور مجتمعي فعال.

تحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية تخدم المجتمع

وقال الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية: "نؤمن بأن دور الكلية لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي، بل يمتد إلى خدمة المجتمع، وتحويل المعرفة إلى مشروعات إنتاجية، تحقق أثرًا ملموسًا في دعم الأمن الغذائي.

بدوره الدكتور فايز صليب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة: "تمثل هذه المبادرة نموذجًا عمليًا لربط الجامعة بالمجتمع، وتجسيدًا لدور الكلية في تقديم منتجات آمنة، وعالية الجودة، تخدم منتسبي الجامعة والمجتمع المصري.

في حين أكد الدكتور خالد نصر، رئيس قسم التغذية والتغذية الإكلينيكية، أن الدورة الحالية اعتمدت على برامج تغذية علمية متوازنة، باستخدام أعلاف طبيعية بالكامل، بما يضمن إنتاج دواجن ذات جودة عالية، ومواصفات صحية متميزة.

وقال الدكتور محمد توني، المشرف الرئيسي على دورة التسمين: "نحرص في جميع مراحل التربية أثناء دورة التسمين، على تطبيق أحدث النظم العلمية والإنتاجية، لضمان الحصول على منتج آمن يواكب أعلى معايير الجودة.

ونشرت الكلية صورًا لدورة التسمين الثالثة على التوالي من "الدجاج الآمن" بمواصفات عالية الجودة اتساقًا مع الرسالة التنموية الشاملة لجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، وتماشياً مع رؤية مصر ٢٠٣٠ في تحقيق التنمية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تحت إشراف الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية.

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