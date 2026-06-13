بحث جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مع حسن رداد، وزير العمل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في مجالات التدريب والتأهيل المهني وتمكين الشباب ورفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، بما يتوافق مع متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث آليات التعاون المشترك والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الوزارتين في دعم الشباب وتأهيلهم للتوظيف.

وزير الشباب: تأهيل الشباب لسوق العمل على رأس أولويات الوزارة

أكد جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تضع ملف تأهيل الشباب لسوق العمل في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته.

وأشار إلى أن البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة تستهدف إعداد شباب قادر على المنافسة في سوق العمل، ومواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف المجالات.

وزير الشباب: نربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية

قال وزير الشباب والرياضة: "نؤمن بأن التمكين الاقتصادي للشباب يبدأ من توفير فرص تدريب وتأهيل حقيقية وربطها باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن توفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات".

وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل ورفع معدلات التشغيل بين الشباب.

استعراض مبادرات وبرامج تأهيل الشباب

شهد اللقاء استعراض عدد من البرامج والمبادرات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة في مجال التدريب والتأهيل، من بينها مبادرة "طور وغير"، و"توظيف مصر"، وأندية البحث عن وظيفة، ومراكز التنمية الرقمية، والمجتمعات الرقمية، وبرنامج "مشواري"، وأكاديمية شباب بلد، ومبادرة "علمني حرفة"، والتدريبات التحويلية المهنية والفنية والحرفية، بالإضافة إلى أكاديمية "شباب مبتكرون".

وزير العمل: التكامل بين الوزارتين يدعم التنمية ويؤهل الشباب

من جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية تعزيز أوجه التعاون والتكامل بين وزارتي العمل والشباب والرياضة، انطلاقًا من وحدة الأهداف الوطنية الرامية إلى بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة في سوق العمل.

واستعرض الوزير جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وزير العمل: ملتقيات توظيف ودمج لذوي الهمم في سوق العمل

طرح وزير العمل عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، من بينها تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات، والتوسع في برامج تدريب وتشغيل الشباب، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل.

كما دعا إلى الاستفادة من إمكانات مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة ومراكز الشباب المنتشرة بمختلف المحافظات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب الباحثين عن فرص عمل.

وزير العمل: مقترح لتقنين أوضاع الرياضيين الأجانب

أشار حسن رداد إلى أهمية التعاون بين الوزارتين بشأن تقنين أوضاع الرياضيين والإداريين الأجانب العاملين بالاتحادات والأندية الرياضية، بما يضمن تنظيم أوضاعهم القانونية وفقًا للتشريعات المنظمة لسوق العمل وحفظ حقوق جميع الأطراف.

الوزيران: بروتوكول تعاون مرتقب للتدريب والتشغيل

اتفق الجانبان في ختام اللقاء على التجهيز لإبرام بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة المقبلة، بهدف تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة في مجالات التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال والتشغيل.

وأكد الوزيران أن التعاون المرتقب سيحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لدى الوزارتين، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل للشباب في مختلف المحافظات