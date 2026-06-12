أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، أن كل الجهات المعنية بالمياه تعمل معا من أجل توفير مياه الشرب بشكل مستدام دون انقطاع خلال فترة الصيف بمحافظة السويس.

وأوضح الوزير أن انقطاع مياه الشرب بالصورة التي كان عليها قبل 6 سنوات لن يتكرر، وخلال العام الماضي لم يتجاوز الانقطاع عدة ساعات وكانت تعود المياه عقب ذلك بشكل طبيعي.

وطمأن الدكتور هاني سويلم، أهالي السويس بشأن الوضع المائي، وأكد أن وزارة الري والموارد المائية تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية لترعة السويس، من خلال أعمال التكريك والحفر لزيادة القطاع وتمرير قدر أكبر من المياه يناسب الزيادة في السكان والتوسع في الأراضي.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور سويلم لمحافظة السويس لتفقد محطة مياه الشلوفة 1، ومتابعة أعمال تكريك وتطهير ترعة السويس الرئيسية، رافقه خلالها اللواء هاني رشاد محافظ السويس والدكتور محمد علام نائب المحافظ والقيادات التنفيذية ومسؤولي الري والزراعة بالسويس.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، عقب تفقد أعمال تكريك الترعة، إن هناك زراعات مخالفة تستهلك قدر من المياه ورغم تحرير المخالفات لتبديد المياه لكن لا نزيل تلك الزراعات لأنها تساهم في الإنتاج المحلي، وهناك تعاون مع الجهاز التنفيذي المحافظة بقيادة اللواء هاني رشاد محافظ السويس للمساعدة في التعامل مع المخالفات.

وشدد الوزير على أن الأولوية هي عدم انقطاع مياه الشرب،عن أي مواطن، ثم وصول المياه لكل مزارع بالكمية المناسبة للري وفي الوقت المحدد لمناوبة الري حسب المحصول.

واستطرد أن وزارة الري تعمل طوال العام من في متابعة المحطات وتكريك الترع حيث جرى الانتهاء من تكريك وحفر نصف مسافة ترعة السويس، لافتاً أن تلك الأعمال صعبة ومكلفة، ولكن المهم والنتيجة المرجوة أن تتوفر مياه الشرب في فصل الصيف موسم أقصى استهلاك في المياه.

ووجه وزير الري، رسالة للمزارعين في القطاع الريفي بالسويس، وطالبهم الالتزام بالقانون واستخدام المياه من فتحة ري واحدة والمحددة له، موضحا أنه لا يصح أن يحفر أي مزارع فتحات وقنوات ليزيد عدد منافذ الري، لأنه بذلك يسحب زيادة عن حقه من مكان آخر، وشدد على ضرورة التزام كل مزارع بالمجرى المائي وفتحة الري الخاصة به.

وطالب المواطنين بالعمل على توفير استخدام مياه الشرب خاصة في فصل الصيف، إذ يزداد فيها الاستهلاك، مشددا على أن الدولة تعمل على الوفاء بكل الاحتياجات المائية للمواطنين.