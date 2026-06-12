أكد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في لبنان، وذلك في ظل احتمالات التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال كاتس، في بيان اليوم الجمعة، إن إسرائيل "لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة"، مضيفا أن العقيدة الأمنية الإسرائيلية "واضحة وحاسمة".

وأضاف: "نحن نتحرك ضد التهديدات القريبة والبعيدة على حد سواء، ونسعى لتحقيق نتائج حاسمة، لا حلول وسط أو تنازلات".

وأشار كاتس إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تربطهما مصلحة مشتركة تتمثل في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نتوقع من الولايات المتحدة الالتزام بهذا المبدأ، إلى جانب مبادئ أخرى تتعلق بالصواريخ والمنظمات الإرهابية بالوكالة".