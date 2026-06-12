أنهي محمد النني نجم الكرة المصرية علاقته تمامًا بنادي نادي الجزيرة الإماراتي بعدما أعلن رحيله وانتهاء تجربته الاحترافية.

وربطت تقارير صحفية بين انتهاء رحلة النني في الدوري الإماراتي، وبين إمكانية العودة إلي صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر بالأهلي لـ مصراوي: لم يحدث أي تواصل بين الأهلي والنني الذي أصبح لاعبا "حرا" إلا من أجل السؤال فقط عن شخصية الحسين عموتة المدرب المغربي الذي سيقود الفريق الأحمر في الموسم المقبل خلفًا للدنماركي ييس توروب.

أضاف : خطة الأهلي في الموسم المقبل هي محاولة النزول قدر الإمكان بمعدل الأعمار وبالتالي من الصعب أن ينضم النني الذي يمر بعامه الـ33 .

وكشف المصدر: حالة واحدة ينضم فيها النني لصفوف الأهلي باعتباره أحد أبناء قطاع الناشئين وهي أن يطلبه الحسين عموتة بالإسم وهذا لم يحدث حتي الآن.

وشدد : حتي في حالة أن طلب عموتة ضم اللاعب سيكون التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط قابل للتجديد بين الطرفين ولن يحصل علي مقابل مالي كبير وإنما وفقا لسياسة العقود التي يريد النادي تنفيذها بداية من الموسم المقبل للحد من الأزمات التي حدثت في الموسم الماضي داخل غرفة الملابس وكانت أحد أسباب عدم الفوز بأي بطولة.

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