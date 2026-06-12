أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طاقم حكام مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا مساء الاثنين المقبل على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة في كأس العالم 2026.

وتقرر أن يقود البرازيلي رامون أباتي (36 سنة) هذا الطاقم ومعه مواطناه دانيلو ماتيس ورفائيا ألفيس كمساعدين، بجانب كيفين أورتيجا من بيرو كحكم رابع ومواطنه مايكل أوروي كمساعد احتياطي.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، وسيبدأ مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا ثم يواجه نيوزلندا يوم 22 يونيو الجاري وأخيرا إيران يوم 29 من نفس الشهر.

7 معلومات عن حكم مباراة مصر وبلجيكا

-يبلغ أباتي 36 عاما

-مباراة بلجيكا ومصر هي الأولي له في بطولة كأس العالم حيث لم يسبق له إدارة أي مباراة في المونديال

-سبق له إدارة مباراتين في دورة الألعاب الأوليمبية في باريس

-أدار 3 مباريات في كأس العالم للأندية 2025 بما فيهم مباراة ربع النهائي بين الريال ودورتموند الألماني.

-قام بإدارة 4 مباريات في الدوريات السعودية والإماراتية

-أدار في مشواره التحكيمي 313 مباراة وأشهر 1436 بطاقة صفراء و62 بطاقة حمراء واحتسب 79 ركلة جزاء.

-تم إيقاف رامون أباتي 40 يوما بقرار من المحكمة العليا للعدالة الرياضية في البرازيل بسبب أخطاء ارتكبها في مباراة ديربي ساو باولو وبالميراس ببطولة الدوري البرازيلي في عام 2025.

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