يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره البلجيكي يوم الاثنين المقبل في أولي لقاءاتهما في مونديال 2026 الذي تستضيفه 3 دول هي أمريكا وكندا والمكسيك.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزلندا، وسيبدأ مشواره يوم الاثنين بملاقاة بلجيكا ثم يواجه نيوزلندا يوم 22 يونيو الجاري وأخيرا إيران يوم 29 من نفس الشهر.

فرصة ذهبية أمام منتخب مصر في مونديال 2026

وسيكون أمام منتخب مصر فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي في هذه النسخة وعلي عكس النسخ السابقة التي شارك فيها وودع المونديال من دور المجموعات وآخرها الخروج من هذا الدور في مونديال قطر 2018.

واستحدث الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" نظاماً جديدًا لبطولة كأس العالم بعدما قرر إقامتها بمشاركة 48 منتخب عكس ما كان يحدث في النسخ الماضي التي كان أقصي عدد للمنتخبات يصل إلي 32 منتخب فقط.

نظام جديد لبطولة كأس العالم

واعتمدت بطولة كأس العالم في وقت سابق علي مشاركة 32 منتخب فقط تم توزيعها علي 8 مجموعات تضم كل منها 4 فرق وكان يصعد لدور الستة عشر أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة بينما تنتهي رحلة بقية المنتخبات عند هذا الحد.

لكن في النسخة الحالية في بطولة كأس العالم تقرر مشاركة 48 منتخب إذ تم رفع عدد المجموعات من 8 إلي 12 مع الإبقاء علي وجود 4 منتخبات في كل مجموعة.

وبموجب النظام الجديد لكأس العالم يتأهل صاحب المركزين الأول والثاني مباشرة إلي الأدوار الإقصائية ما يعني صعود 24 منتخب ، ومع قيام فيفا باستحداثه نظام جديد هو دور الـ32 في البطولة بعدما كان دور الستة عشر هو نقطة البداية في النظام السابق.

ويمنح النظام الجديد في البطولة فرصة ذهبية أمام مصر وغيرها من المنتخبات الراغبة في كتابة إنجاز تاريخي في كأس العالم إذا انهوا مشوارهم في المركز الثالث في دور المجموعات حيث لن تغادر وقتها البطولة كما كان يحدث في الماضي بل ستبقي آمالها قائمة في التأهل.

وقرر فيفا صعود أفضل 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الـ12 ليكتمل بذلك عدد المتأهلين إلي الأدوار الإقصائية عند 32 منتخب، بينما تودع المنتخبات التي تحتل المركز الرابع في مجموعاتها مباشرة ليخرج 12 منتخب من المنافسات عقب انتهاء دور المجموعات.

كيف تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الثالث إلي دور الـ32 ؟

ومع تنافس 12 منتخب علي صعود ثمانية منهم إلي دور الـ32 وضع الاتحاد الدولي عدة معايير لاختيار المنتخبات الثمانية المتأهلة رفقة الـ24 منتخب الذين احتلوا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة.

ويتفوق المنتخب في اختيارات فيفا إذا كان صاحب الرصيد الأعلى من النقاط وفي حالة تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط يتم اللجوء وقتها إلي فارق الأهداف كمعيار ثاني وإذا استمر التعادل يتم النظر إلي عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب خلال مبارياته الثلاثة في دور المجموعات، وسيلجأ الفيفا إلي معيار اللعب النظيف إذا استمر التساوي بين المنتخبات المتنافسة علي الصعود في الحالات الثلاثة السابق ذكرها.

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