بعد أيام قليلة من إعلان شركة "أبل" عن نظام التشغيل الجديد iOS 27 خلال مؤتمر WWDC 2026، بدأت تظهر تقارير متعددة من مستخدمين أفادت بوجود مشكلة خطيرة تؤدي إلى تعطل بعض أجهزة آيفون بشكل كامل عقب تثبيت النسخة التجريبية الأولى المخصصة للمطورين.

المشكلة تظهر بعد إعادة التشغيل القسري

وبحسب تقارير متداولة، فإن الخلل يظهر غالبا بعد تنفيذ إعادة تشغيل قسرية (Force Restart) للهاتف، حيث يتوقف الجهاز عن الاستجابة بشكل كامل.

وفي هذه الحالة، تصبح الشاشة سوداء تماما، ولا يستجيب الهاتف لمحاولات التشغيل أو حتى عند توصيله بالشاحن، وفقًا لما نشره موقع "slashgear".

وتشير التجارب الأولية إلى أن المشكلة رُصدت بشكل أساسي على هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس التي تعمل بالإصدار الأول من النسخة التجريبية لنظام iOS 27، بينما لا تزال المعلومات غير مؤكدة بشأن امتداد المشكلة إلى الإصدارات الأخرى من سلسلة آيفون 15.

هل يُنصح بتثبيت النسخة التجريبية؟

وباعتبارها نسخة موجهة للمطورين وليست إصدارا نهائيا، فمن المتوقع أن تحتوي على أخطاء ومشكلات تقنية.

لكن في هذه الحالة، تبدو المخاطر أعلى من المعتاد، خاصة للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بشكل يومي ولا يمتلكون جهازا بديلا.

لذلك، ينصح مستخدمو آيفون 15 برو بتجنب تثبيت النسخة التجريبية الأولى حتى تصدر "أبل" تحديثات تعالج هذه المشكلة.

كيفية استعادة هاتف متعطل بسبب iOS 27

في حال تم تثبيت النظام وحدث توقف كامل للجهاز، يمكن محاولة استعادته باستخدام جهاز ماك أو كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز، عبر الخطوات التالية:

المتطلبات

جهاز Mac أو PC

اتصال بالإنترنت

كابل بيانات

تطبيق Finder أو Apple Devices / iTunes

خطوات الدخول إلى وضع DFU

بعد توصيل الهاتف بالحاسوب، يتم تنفيذ الخطوات التالية، وهي الضغط سريعا على زر رفع الصوت ثم تحريره ثم الضغط سريعا على زر خفض الصوت ثم تحريره ثم الضغط المطول على زر التشغيل الجانبي لمدة 5 ثوان وأثناء الضغط، يتم إضافة زر خفض الصوت مع الاستمرار وبعد 5 ثوانٍ يتم تحرير زر التشغيل فقط مع استمرار الضغط على خفض الصوت.

عند نجاح العملية، يتعرف الكمبيوتر على الهاتف في وضع " DFU" واستعادة النظام ثم بعد ذلك اختيار Restore iPhone وانتظار إعادة تثبيت النظام بالكامل حتى يعود الجهاز للعمل بإصدار iOS 26.5

وتؤدي عملية الاستعادة إلى حذف جميع البيانات والتطبيقات إذا لم تكن هناك نسخة احتياطية مسبقة، كما قد يتطلب الأمر إدخال بيانات Apple ID لتجاوز قفل التنشيط.

أهمية النسخ الاحتياطي قبل التحديث

تسلط هذه المشكلة الضوء على أهمية الاحتفاظ بنسخة احتياطية كاملة قبل تثبيت أي نسخة تجريبية من أنظمة التشغيل.

ورغم أن iOS 27 يقدم مزايا جديدة، إلا أن الإصدارات التجريبية الأولى غالبًا ما تحمل أخطاء غير متوقعة قد تؤدي إلى فقدان البيانات أو تعطل الأجهزة، وهو ما يواجهه بعض مستخدمي آيفون 15 برو حاليا.

ومع اقتراب الإطلاق الرسمي المتوقع في سبتمبر المقبل، من المنتظر أن تصدر "أبل" تحديثات تجريبية جديدة لمعالجة هذه المشكلات قبل النسخة النهائية.