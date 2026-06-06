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أحمد موسى: الفراخ بديل العيش في منظومة التموين الجديدة

كتب : داليا الظنيني

09:38 م 06/06/2026

أحمد موسى

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قال الإعلامي أحمد موسى إن وزارة التموين تتجه لتطبيق منظومة جديدة للدعم النقدي، تتيح للمواطنين حرية أكبر في اختيار السلع وفقًا لاحتياجات أسرهم، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تمنح المستفيدين إمكانية استبدال الخبز بسلع أخرى مثل الفراخ أو الجبن أو الزيت.

وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أنه تواصل مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين الذي أكد أن الهدف من المنظومة الجديدة هو توسيع قاعدة المستفيدين، عبر إشراك السلاسل التجارية الكبرى والبراندات العالمية في صرف المقررات التموينية، بحيث لا يقتصر الأمر على منافذ "جمعيتي".

وأشار إلى أن الوزارة تدرس طرح "سلة صحية" تضم أهم السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة والسمنة، لتكون متاحة للمواطنين بمبلغ محدد، على غرار كرتونة رمضان، بما يضمن توفير احتياجات الأسرة لفترة شهر كامل أو 20 يومًا.

وتابع أن هذه المنظومة تمنح المواطن مرونة غير مسبوقة، حيث يمكنه توجيه قيمة الدعم للحصول على السلع الأساسية أو الحرة أو الجمع بينهما، وفقًا لاحتياجاته الفعلية، وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وشدد موسى على أن الدولة لا تنوي تقليص قيمة الدعم، بل تعمل على تطويره وزيادته بما يحقق أكبر قدر من المرونة والكفاءة، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار حرص الحكومة على حماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل أفضل.

وأكد أن المنظومة الجديدة ستحدث نقلة نوعية في طريقة إدارة الدعم، حيث تمنح الأسر حرية أكبر في اختيار السلع، وتوسع دائرة المشاركة لتشمل السلاسل التجارية الكبرى، بما يعزز من كفاءة النظام ويحقق الاستفادة القصوى للمواطنين.

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أحمد موسى التموين الدعم النقدي

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