عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعًا مع أحمد الخطيب، وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاع السياحي بين البلدين.

وجاء اللقاء على هامش مشاركة الوزير في أعمال الدورة الـ126 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، المنعقدة حاليًا بمدينة توليدو الإسبانية.

الوزيران: العلاقات المصرية السعودية ركيزة لتوسيع التعاون السياحي

استهل الوزيران، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، الخميس، الاجتماع بالتأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيدين بالتطور الملحوظ الذي يشهده التعاون الثنائي خلال الفترة الأخيرة، ومؤكدين الحرص على مواصلة التنسيق المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

مصر والسعودية تبحثان تنشيط السياحة البينية

تناول الاجتماع سبل تنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين، إلى جانب مناقشة تأثير التطورات الإقليمية الراهنة على القطاع السياحي، حيث أكد الجانبان قدرة القطاع على التكيف مع التحديات والحفاظ على معدلات الأداء.

بحث تحديات الطيران واستمرارية الربط الجوي

كما ناقش الوزيران التحديات التي تواجه قطاع الطيران، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل، وأهمية الحفاظ على استمرارية الربط الجوي بين المقاصد السياحية، بما يدعم استقرار الحركة السياحية ويعزز سرعة تعافيها.

شريف فتحي: الفعاليات الكبرى تعكس قدرة مصر على استضافة الأحداث العالمية

استعرض وزير السياحة والآثار، أبرز الفعاليات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر مؤخرًا، خاصة في منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، وما حققته من نجاحات وأصداء إيجابية على المستوى الدولي.

وأكد أن تلك الفعاليات تعكس قدرة المقصد السياحي المصري على استضافة الأحداث العالمية في بيئة آمنة ومستقرة.

من جانبه، أشاد أحمد الخطيب بمستوى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما نقل تحيات وزير الحج والعمرة السعودي إلى شريف فتحي، مهنئًا مصر بنجاح موسم الحج لهذا العام وحصولها على جائزة "لبيتم الفضية".

شهد الاجتماع حضور عدد من المسؤولين من الجانبين، من بينهم الأميرة هيفاء آل مقرن سفيرة المملكة العربية السعودية لدى إسبانيا، وهوازن نصيف وكيل وزارة السياحة للشؤون الدولية، إلى جانب رنا جوهر مستشار وزير السياحة والآثار للتواصل والعلاقات الخارجية، والدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة.