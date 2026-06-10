شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: استقبال الرئيس السيسي لنظيره الكونغولي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، وارتفاع إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا، إغلاق مصر ملف مستحقات الشركات المستثمرة في البترول، ومنع إصدار تراخيص جديدة للمطاعم والكافيتريات في 6 مناطق بالقاهرة، "الخدمات البيطرية" تكشف تفاصيل خطة التخلص الرحيم من الكلاب الضالة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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إيرادات السياحة تقفز إلى 14.4 مليار دولار وتحويلات المصريين إلى 34.9 مليارًا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، واستعراض مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومؤشرات التضخم، وتطورات الاستثمار، إلى جانب مناقشة النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة.

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من 6.1 مليار دولار إلى صفر.. كيف أغلقت مصر ملف مستحقات الشركاء؟

نجحت الدولة المصرية، في خطوة وُصفت بأنها إنجاز استراتيجي غير مسبوق، في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في قطاع البترول والغاز بشكل كامل، لتصل قيمة هذه المستحقات إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن سجلت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024.

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مدبولي: توريد 4.6 مليون طن قمح رقم تاريخي غير مسبوق في مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحقيق رقم قياسي جديد في كميات القمح الموردة من المزارعين خلال الموسم الحالي، مؤكدًا أن حجم التوريد بلغ 4.6 مليون طن حتى الآن، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في تاريخ منظومة توريد القمح بمصر.

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منع إصدار تراخيص جديدة للمطاعم والكافيتريات في 6 مناطق بالقاهرة

نشرت الوقائع المصرية قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 223 لسنة 2026، بشأن تنظيم إصدار تراخيص بعض الأنشطة التجارية بمحافظة القاهرة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

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"الخدمات البيطرية" تكشف تفاصيل خطة التخلص الرحيم من الكلاب الضالة

كشف الدكتور حامد موسى الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تفاصيل خطة الهيئة للتخلص الرحيم من الكلاب شرسة، بالإضافة إلى تطعيم 70% من الكلاب الضالة ضد مرض السعار.

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بداية من يوليو.. "التموين" تستعد لحذف بطاقات أصحاب الدخول المرتفعة "24 ألفًا فأكثر"

كشف مصدر مطلع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تستعد خلال شهر يوليو 2026 لتفعيل أحد محددات العدالة الاجتماعية الخاصة بالدخل، ضمن خطة تنقية بطاقات التموين واستهداف الفئات الأكثر احتياجًا بالدعم.

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بيان عاجل من "العمل" بشأن وظائف الخارج.. احذروا هذه الإعلانات

حذرت وزارة العمل، المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، من التعامل مع الجهات غير المعتمدة أو الانسياق وراء إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر بعض الصفحات والمواقع غير الرسمية، مؤكدة أن التقديم على فرص العمل الخارجية التي توفرها الوزارة يتم مجانًا ومن خلال القنوات الرسمية فقط.

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تحرك برلماني بعد ظهور بقعة زيتية بشاطئ الجبيل في طور سيناء.. تفاصيل

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن ظهور بقعة زيتية بشاطئ الجبيل بمدينة طور سيناء، مطالبًا بسرعة الكشف عن مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين فيه.

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