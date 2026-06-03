قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الدولة وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى إحياء معالم القاهرة الإسلامية والخديوية، بالتوازي مع رفع كفاءة وتطوير كافة المناطق المحيطة بها.

وأوضح رسلان أن القيادة السياسية والحكومة اتخذتا في هذا الصدد حزمة من القرارات والإجراءات الجريئة والحاسمة لضمان خروج مشروعات التطوير بالشكل الذي يليق بمكانة العاصمة التاريخية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن العمل يجري على قدم وساق داخل أروقة الحكومة لتطوير التراث الإسلامي العريق وإعادته إلى رونقه القديم، مشدداً على أن الأولوية القصوى في هذه المشروعات هي الحفاظ التام على الهوية البصرية والمعمارية الخاصة بالقاهرة الإسلامية والخديوية دون المساس بأصالتها.

وتابع رسلان مستعرضاً أبرز الإنجازات على أرض الواقع، حيث أشار إلى الانتهاء من تطوير منطقة عين الصيرة بالكامل، بالإضافة إلى رفع كفاءة المحيط الجغرافي لمتحف الحضارة المصرية بمنطقة مصر القديمة، ليتحول الموقع إلى مزار سياحي وحضاري متكامل.

وأشار في ختام تصريحاته إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والأنباء المغلوطة التي يتم تداولها بشأن هدم بعض المناطق الأثرية في القاهرة التاريخية، مؤكداً أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، وأن هدف الدولة الأول والأخير هو الصون والحماية والتطوير وليس الهدم.