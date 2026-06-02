أعلنت وزارة الأوقاف، بدء الاختبارات التحريرية للمسابقة العالمية الـ 33 للقرآن الكريم وتجويده وحفظ وفهم معانيه، وذلك خلال الفترة من الاثنين الموافق ٨ من يونيو ٢٠٢٦م حتى الخميس الموافق ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م، بمسجد النور بالعباسية.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن التصفية التحريرية تعقد للمشاركين الذين استوفوا شروط التقدم للمسابقة وفق الضوابط المعلنة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم حفظة القرآن الكريم وتشجيع التميز في حفظ كتاب الله تعالى وفهم معانيه.

