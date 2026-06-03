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تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة | خاص

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:00 م 03/06/2026 تعديل في 08:19 م

نادي الزمالك

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كشف مصدر بهيئة الأوقاف، تفاصيل أزمة أرض نادي الزمالك بمنطقة ميت عقبة، المؤجرة من هيئة الأوقاف.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، أن نادي الزمالك استأجر أرضًا مساحتها ٥٠ ألف متر عام ٢٠٠٦ في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود حمدي زقزوق، بموجب عقد مدته ٢٠ عامًا، تنتهي في أغسطس المقبل، فضلًا عن أن النادي لم يسدد قيمة القسط الأخير البالغ ١٢٥ ألف جنيه، إذ يدفع النادي مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه سنويًا مقسمة على أربع دفعات، بموجب العقد.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم تحرير عقد جديد للمساحة المؤجرة من نادي الزمالك، وبموجبه سيتم رفع القيمة الإيجارية للأرض، وسيتم التفاوض خلال الفترة المقبلة حول هذا الشأن.

ونوه المصدر، إلى أن الهيئة طالبت إدارة نادي الزمالك بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين وضع الأرض المقام عليها النادي، إلى جانب سداد المستحقات المالية المتأخرة، بما يضمن استمرار انتفاع النادي بالموقع بصورة قانونية ومنظمة خلال الفترة المقبلة.

تحركات لإنهاء الأزمة

وأضاف المصدر أن هناك تحركات جارية للوصول إلى تسوية تحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث عقد وفد من نادي الزمالك اجتماعًا مع مسؤولي هيئة الأوقاف لبحث سبل إنهاء الملف، وذلك في إطار مناقشات تستهدف التوصل إلى حلول توافقية تضمن استقرار الأوضاع القانونية الخاصة بالنادي.

وأشار إلى أن المباحثات شهدت طرح عدد من المقترحات والبدائل التي يمكن أن تسهم في إنهاء الأزمة بشكل ودي، مؤكدًا وجود رغبة مشتركة بين الأطراف المعنية للوصول إلى اتفاق نهائي خلال الفترة المقبلة، بعيدًا عن أي إجراءات تصعيدية قد تؤثر على استقرار النادي أو نشاطه الرياضي.

وأكد المصدر أن هيئة الأوقاف حريصة على الحفاظ على حقوقها القانونية والمالية، وفي الوقت نفسه تدعم أي جهود من شأنها إنهاء الملف في إطار من التفاهم والتعاون المشترك.

لقاء وزيري الرياضة والأوقاف

ولفت المصدر إلى أنه عقد اجتماعا عصر اليوم، بين الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وجوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، بشأن الأمر، وتم الاتفاق على استمرار التفاوض والتنسيق.

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