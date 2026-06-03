أعلنت وزارة الأوقاف، رصدها مقطعًا مصورًا تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، يوحي بتضرر عدد من الأسر الكريمة في محافظة القليوبية من هيئة الأوقاف المصرية.

فيديو متداول لتضرر أهالي بالقليوبية من "الأوقاف"



وأوضحت الوزارة في بيان، الأربعاء، أنه احترامًا لحق المواطن في المعرفة، فإن المقطع المتداول يعود تاريخه إلى عام ٢٠٢١، أي أنه ليس حديثًا؛ ولم يستجد شيء في هذا الموضوع كي يثار من جديد.

وأكدت الوزارة أنها على الدوام -شأنها شأن كل مؤسسات الدولة- حريصة على أبناء الوطن الكرام وعلى استقرار حياتهم ومعايشهم، وأهابت بالجميع تقصي الحقيقة قبل النشر والتداول، والرجوع إلى الوزارة والجهات التابعة لها للاستفسار والتوضيح عند الاحتياج.