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خطة بين "الأوقاف" و"الاستعلامات" لمواجهة الأفكار المتطرفة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

09:16 م 09/06/2026

وزير الأوقاف يستقبل رئيس هيئة الاستعلامات

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استقبل الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف، السفير علاء يوسف؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة.

وتناول اللقاء استعراض آفاق التعاون بين الجانبين على المستويين الوطني والدولي، في إطار دعم التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة المختلفة.

اتفاق على تعزيز نشر الفكر المستنير وإبراز المبادرات الفكرية

اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون في إبراز جهود وزارة الأوقاف دوليًا لنشر الفكر المستنير، والتعريف بمبادراتها الفكرية والثقافية، وفي مقدمتها "ملتقى الفكر الإسلامي الدولي" و"وثيقة القاهرة في الإسلام وفلسفة العمران" المنبثقة من المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشمل الاتفاق تعزيز التعاون في الاستفادة من الإصدارات العلمية والثقافية الصادرة عن الهيئة العامة للاستعلامات، بما يدعم الرسالة التوعوية للمؤسستين، مع العمل على توسيع الجهود التوعوية المشتركة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

تكامل مؤسسي لمواجهة التطرف والتضليل الإعلامي

أكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية في نشر الوعي الرشيد، وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة، ومواجهة الأفكار المتطرفة والتضليل الإعلامي، وكشف الحقائق أمام وسائل الإعلام الأجنبية.

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