انتظمت أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي، بكليات جامعة القاهرة، اليوم الاثنين، عقب استئناف الدراسة بعد نهاية إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأجرى الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، جولة موسعة، تابع خلالها انتظام أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025 / 2026، بعدد من كليات الجامعة.

نائب رئيس جامعة القاهرة يتفقد انتظام الامتحانات بالكليات

وشملت الجولة كليات الإعلام، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والصيدلة، والتمريض، والتربية للطفولة المبكرة، حيث تابع نائب رئيس الجامعة انتظام اللجان الامتحانية، واطمأن على توافر جميع الإمكانات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم في أجواء مناسبة تتسم بالهدوء والانضباط، كما استمع إلى آراء الطلاب بشأن سير الامتحانات ومستوى التنظيم داخل اللجان.

وفي كلية الإعلام، كان في استقبال نائب رئيس الجامعة الدكتورة وسام نصر، عميدة الكلية، والدكتورة هناء فاروق، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب. كما تفقد سيادته كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث استقبله الدكتور هيثم حمزة، عميد الكلية، والأستاذ الدكتور إيهاب الخضري، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

كما شملت الجولة كلية الصيدلة، حيث كان في استقباله الدكتور أحمد الشافعي، عميد الكلية، والدكتورة أمل عماد الدين، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى جانب كلية التمريض حيث استقبلته الدكتورة فاطمة عابد، عميدة الكلية، والدكتورة زينب محمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

واختتم نائب رئيس الجامعة جولته بكلية التربية للطفولة المبكرة، حيث كان في استقباله الدكتورة جيهان عزام، عميدة الكلية، والأستاذة الدكتورة علا حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور أحمد رجب أن إدارة الجامعة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق، تولي أعمال الامتحانات اهتمامًا بالغًا، وتحرص على المتابعة اليومية لضمان انتظامها وفق الضوابط والمعايير الأكاديمية المعتمدة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها إدارات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون لإنجاح موسم الامتحانات وتوفير بيئة تعليمية داعمة للطلاب.

وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن الجامعة تتابع بشكل مستمر مختلف الجوانب التنظيمية والفنية المرتبطة بالامتحانات، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب في امتحاناتهم.



