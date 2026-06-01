هل يتولى وائل جمعة منصب مدير الكرة بالأهلي؟.. مصدر يجيب

تواصل النادي الأهلي مع وائل جمعة نجم الفريق السابق، لتولي منصب مدير الكرة بالنادي خلال الفترة المقبلة، بدلا من وليد صلاح الدين الذي تولى المنصب حاليا.

ويقوم النادي الأهلي في الوقت الحالي، بإعادة هيكلة في قطاع الكرة داخل النادي وبالأخص في الفريق الأول، للعودة لمنصات التتويج في الموسم المقبل، بعد تراجع النادي خلال الموسم الماضي.

تفاصيل مفاوضات الأهلي مع وائل جمعة تولي منصب مدير الكرة

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "الفترة الماضية شهدت تواصل من جانب إدارة الأهلي مع وائل جمعة، لتولي منصب مدير الكرة في النادي، إلا أن جمعة لم يبلغ الأحمر برده النهائي حتى الآن".

وأضاف: "على الرغم من تواصل النادي مع وائل جمعة، إلا أنه لا تزال هناك حالة من الانقسام داخل مجلس الإدارة حوله".

واختتم المصدر تصريحاته: "بعض أعضاء مجلس الإدارة، يرحبون بتولي جمعة المنصب ويرون أنه يمتلك خبرات كبيرة وعلاقة قوية مع اللاعبين، فيما يرى البعض الآخر أنه لم يثبت نجاح كبير في المنصب حينما تولى المنصب ذاته عام 2014 خلال فترة محمود طاهر".

ترتيب الأهلي في الدوري الموسم الماضي 2025-2026

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي كان قد أنهى الموسم الماضي بالدوري، محتلا المركز الثالث بجدول الترتيب، خلف المتصدر الزمالك وصاحب المركز الثاني بيراميدز.

