تبدأ من 140 جنيهًا.. تخفيض 50% على اشتراكات المونوريل لموظفي العاصمة

الكشف عن أول أثاث جنائزي شبه متكامل وأقراط ذهبية في مقبرة بالمطرية

حالة الطقس.. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدًا وأمطار وشبورة على هذه المناطق

تصدر الوفد المصري المشهد العربي في مدينة جنيف السويسرية، بعدما ترأس وزير العمل حسن رداد، مساء الأحد، اجتماعات المجموعة العربية التنسيقية، وذلك قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، المقرر افتتاحها غدًا الاثنين بقصر الأمم المتحدة، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال من مختلف دول العالم.

وجاء ترؤس الوزير للاجتماعات بصفته رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، في تأكيد جديد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر داخل منظومة العمل العربية والدولية، وحرصها على توحيد الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر.

ثقة عربية في الدور المصري

شهدت الاجتماعات اختيار المجموعة العربية لوزير العمل حسن رداد لإلقاء كلمة العرب أمام الجلسة العامة للمؤتمر، في خطوة تعكس حجم الثقة العربية في قدرة مصر على التعبير عن القضايا المشتركة للدول العربية داخل أكبر محفل دولي معني بشؤون العمل والعمال.

ويعكس هذا الاختيار المكانة التي تحظى بها مصر داخل المؤسسات الإقليمية والدولية، ودورها في بناء التوافق العربي حول القضايا ذات الأولوية، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم العمل على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية.

مناقشات موسعة حول ملفات العمل والتنمية

شهد الاجتماع، الذي انعقد بمقر منظمة العمل الدولية بدعوة من فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية، وبحضور الدكتورة ربا جرادات مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، مناقشات موسعة حول عدد من الملفات التنظيمية والفنية.

وتضمنت المباحثات التوافق بشأن ترتيبات عمل المجموعة العربية، وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة، ومناقشة كلمة المجموعة العربية أمام المؤتمر، فضلًا عن بحث المناصب المنبثقة عن الدورة الحالية.

كما ناقش المشاركون سبل دعم الحقوق الفلسطينية ومواجهة الانتهاكات التي يتعرض لها العمال والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، إلى جانب متابعة القرارات الصادرة عن الأجهزة الدستورية بمنظمتي العمل العربية والدولية.

تعزيز الحضور العربي دوليًا

تطرقت الاجتماعات إلى آليات تعزيز الحضور العربي داخل منظومة العمل الدولية، من خلال التوسع في استخدام اللغة العربية، ودعم برامج التعاون الإنمائي للدول العربية، وتطوير التمثيل العربي داخل مختلف هياكل منظمة العمل الدولية، بما يعزز من تأثير الصوت العربي في دوائر صنع القرار.

ويأتي هذا التنسيق العربي المشترك في وقت يواجه فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتشغيل والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتنمية المستدامة، بما يجعل وحدة الموقف العربي ضرورة استراتيجية لمواكبة المتغيرات الدولية.

وفد مصري ثلاثي في المؤتمر

تشارك مصر في أعمال الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي بوفد ثلاثي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، برئاسة وزير العمل حسن رداد، الذي من المقرر أن يلقي كلمة مصر أمام المؤتمر، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين الدوليين ووزراء العمل المشاركين، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العمل والتنمية البشرية.