وزير إسرائيلي: لم نحقق نصرًا حاسمًا في غزة ولبنان وإيران

كتب : وكالات

02:23 م 01/06/2026

علم اسرائيل

صرح وزير إسرائيلي من حزب "الليكود"، الاثنين، بأن تل أبيب لم تهزم حركة "حماس" في قطاع غزة ولا "حزب الله" في لبنان ولا إيران.

وقال وزير التعليم يوآف كيش في مؤتمر تنظمه صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "إسرائيل لم تحقق نصرًا حاسمًا، لا في غزة، ولا ضد حزب الله، ولا ضد إيران".
وفيما سبق أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش تلقى أوامر بتنفيذ هجمات ضد ما وصفها بأهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان.
وقال كاتس إن إسرائيل لن تقبل باستمرار استهداف قواتها وبلداتها في الوقت الذي تنعم فيه بيروت بالهدوء، مضيفاً أنه إذا لم يتحقق الهدوء في شمال إسرائيل فلن يكون هناك هدوء في العاصمة اللبنانية.

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن بلاده تمر بمرحلة أمنية استثنائية، وتتعامل في الوقت ذاته مع تهديدات معقدة على جبهات قريبة وبعيدة، على حد وصفه.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد حزب الله داخل لبنان، مدعياً أنه يحقق إنجازات كبيرة ويعمل على تدمير قدرات الحزب العسكرية.

وأكد كاتس أن القوات الإسرائيلية تواصل نشاطها في منطقة الليطاني، مشيراً إلى أن الجيش يعمل على تحويل المنطقة إلى نطاق يخضع لسيطرته الأمنية.

